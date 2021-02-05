Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da 5,5 ton sahte içkiye 3 gözaltı

Son dakika haber: ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir TIR ile atıl bir depoda yaptığı aramada 5,5 ton sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir TIR ile atıl bir depoda yaptığı aramada 5,5 ton sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi olan JASAT ile istihbarat ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonunda sahte içkilerin hazırlandığı atıl vaziyetteki deponun adresi belirlendi.

Adreste arama yapan jandarma ekipleri ilk olarak, sağlıksız koşullarda hazırlanan alkol kutuları, şişe ve bidonlar ile karşılaştı. Detaylı aramada şişelenmiş ve piyasaya sürülecek vaziyette TIR ile depoda 5 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el koyan jandarma, TIR ile depoda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.JANDARMADAN UYARI: BANDROLLERİ İNCELEYİN

Sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini belirten jandarma yetkilileri; içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, vatandaşın şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya 174 Alo Gıda İhbar Hattı'na ulaşmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK