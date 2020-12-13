Son dakika haberleri | Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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Son dakika haberleri | Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

13.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:05
Son dakika haberleri | Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yaptı.

Çankırı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kentin en yoğun bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent oldukça sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Sinop

Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı, Aşıklar, Sakarya, Atatürk caddeleri ve sokaklar boşaldı.

Görevli ekipler, araç ve yayaları durdurarak uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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