Son dakika haberleri | Rize'de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)
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Son dakika haberleri | Rize'de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)

15.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:45
Son dakika haberleri | Rize'de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)

Son dakika gelişmesine göre AHŞAP EVİN SAHİBİ KONUŞTURize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde soba bacasından kaynaklandığı bildirilen ve 10 evin küle döndüğü yangının ilk başladığı ahşap evin sahibi Mustafa Keçoğlu şunları söyledi: "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz.

AHŞAP EVİN SAHİBİ KONUŞTU

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde soba bacasından kaynaklandığı bildirilen ve 10 evin küle döndüğü yangının ilk başladığı ahşap evin sahibi Mustafa Keçoğlu şunları söyledi: "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Dün evi terk etmeden sobanın içine annem su dökerek söndürdü. Hatta dışarıya çıkmadan önce odanın kapısını açtım, sobayı da kontrol ettim.  Baktığımda soba sönmüştü, kapattık çıktık. Rize'ye hareket ettik, merkeze yeni varmıştık ki yangının haberini aldık. Komşular yangını görünce müdahale etmeye çalışmışlar. Musluktan uzattıkları hortumla yangını söndüremediler. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler maalesef diğer evlere de sıçradı. Yangının çıkma sebebi bana göre yüzde 99 bacadaki kurum. Baca kurum bağlamış, içten içe yanmış demek ki. Biz gittikten sonra da rüzgarın etkisiyle alevlenmiş" dedi.


Son dakika haberleri | Rize'de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)
Son dakika haberleri | Rize'de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)
Son dakika haberleri | Rize'de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)
Son dakika haberleri | Rize'de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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