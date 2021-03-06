Son dakika haberleri: Pakistan güvenlik güçleri 8 Taliban üyesinin öldürüldüğünü bildirdi
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Son dakika haberleri: Pakistan güvenlik güçleri 8 Taliban üyesinin öldürüldüğünü bildirdi

06.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:04
Son dakika haberleri: Pakistan güvenlik güçleri 8 Taliban üyesinin öldürüldüğünü bildirdi

Son dakika gündem haberi... Pakistan güvenlik güçleri, eski Taliban sığınaklarına yaptıkları iki ayrı operasyon sonucu 8 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan güvenlik güçleri, eski Taliban sığınaklarına yaptıkları iki ayrı operasyon sonucu 8 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine, Kuzey Veziristan'ın Boya ve Dosali bölgelerindeki eski Taliban sığınaklarına iki ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 8 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, öldürülenler arasındaki Taliban'ın yerel komutanlarının, daha önce güvenlik güçlerine karşı düzenlenen şiddet eylemlerinde yer aldığı ifade edildi.

Kuzey ve Güney Veziristan, Pakistan Ordusu 2015'te bölgeyi temizleyene kadar yerli ve yabancı örgüt üyeleri tarafından ana üs olarak kullanılıyordu. Ancak militanlar, hala çok sık olmasa da bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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