Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
18.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:16

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asayiş büro ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 4 gram sentetik esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 2 tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 7 bin 500 lira,1 altın kolye, 1altın bilezik, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Menderes Özat
Menderes Özat
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mike Pompeo Angela Merkel Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Hanife Halil Sezai Aytaç Ağırlar Seren Serengil
Spor Babel Sörloth Tamer Tuna Metin Oktay Mbaye Diagne
Daha Fazla Çocuk Avrupa Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 00:17:31. #1.14#
title