Son dakika haberleri | Oğlu öldürülen anne cinayetin planlı olduğunu iddia etti
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Son dakika haberleri | Oğlu öldürülen anne cinayetin planlı olduğunu iddia etti

Son dakika haberleri | Oğlu öldürülen anne cinayetin planlı olduğunu iddia etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından silahla öldürülen oğlu için mahkeme heyetine seslenen anne, katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından silahla öldürülen oğlu için mahkeme heyetine seslenen anne, katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Acılı anne, oğlunun 4 kişi tarafından planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden anne, "Oğlumun Yıldıray'a borcu vardı. Yıldıray'da oğlum Burak'ı ölümle tehdit etti" dedi.

Olay, 22 Ekim 2020 tarihinde akşam saatlerinde Karamürsel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Yıldıray A. ve Burak Şahin İren arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldıray A., yanında bulunduğu silahına sarıldı. Boğuşmada ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralanan Burak Şahin İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Yıldıray A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Burak'ı ölümle tehdit etti"

Kasten öldürme' suçundan yargılanan Yıldıray A. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonundan taraf avukatları ve Burak Şahin İren'in annesi Firdevs A. katılırken tutuklu Yıldıray A. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Haksız tahrik indirimi uygulamasını istemeyen Firdevs A., "Oğlumun Yıldıray'a borcu vardı. Yıldıray'da oğlum Burak'ı ölümle tehdit etti. Burak'ın uyuşturucu kullandığı doğrudur ancak kurtulması için elimden geleni yaptım, oğlumu şikayet dahi ettim. Yıldıray, oğlum Burak'a tehditle uyuşturucu sattırmış olabilir. Bu cinayeti 4 kişi planladılar. Sanık Yıldıray, üzerinde sürekli silah taşıyan biridir. Benim evimden iki cenaze çıktı. Kardeşimi de kaybettim. Bedelini ödemelerini istiyorum" dedi.

"Paylaştığım silah fotoğrafları oyuncaktı"

Pişman olduğunu ifade eden Yıldıray A. ise, "Keşke bunlar yaşanmasaydı. Sosyal medya hesaplarımdan silah fotoğrafları paylaştığım doğrudur ancak paylaştığım silah fotoğrafları oyuncaktı. Silahları çok sevdiğimden paylaştım. Silahın üstüne 'arkamdan konuşanlar ile konuşmak dileğiyle' sözünü paylaştığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim" diye konuştu.

Telefon incelenecek

Mahkeme heyeti, Yıldıray A.'nın sosyal medya hesapları ve telefonun incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Oğlu öldürülen anne cinayetin planlı olduğunu iddia etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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