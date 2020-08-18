Son dakika haberleri! Muş'ta koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar
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Son dakika haberleri! Muş'ta koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar

Son dakika gündem haberine göre Muş'ta koronavirüs ile mücadelede yeni kararlarMUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında il genelinde maskesiz gezmek ve 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve AVM gibi yerlerde bulunması yasaklandı.

18.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:50

Muş'ta koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar

MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında il genelinde maskesiz gezmek ve 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve AVM gibi yerlerde bulunması yasaklandı.

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yeni kararlar alındı. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, gündemdeki konuları görüşüp, belirli kararlara vardı. Alınan kararlar doğrultusunda il genelinde maske takma zorunluluğu getirilirken, 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazaryeri, market, AVM ve benzeri yerlerde bulunmaları yasaklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine il ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda (kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğuna dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesi kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştırö denildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik getirilen yasak ile ilgili Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Covid-19 salgınında temel risk unsuru bazı toplumsal organizasyonlar ve alanlar olan düğün nişan, sünnet, mevlid, pazar yeri, market, AVM vb. yerlerde virüs bulaşıcılığının yüksek ve hızlı seyretmesi toplumun bir parçası olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk altına girmelerine ve çoğu zaman hayatlarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Yaşanan bu olumsuz tablonun önüne geçilebilmesi maksadıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22 Mart 2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmış, daha sonra ortaya çıkan olumlu gelişmeler nedeniyle yine İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarih ve 180 sayılı kararı ile bu kısıtlama kaldırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönünde görüş bildirilmiştir. Ancak gelinen aşamada düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazaryeri, market, AVM vb. yerlerde virüs bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olduğu, bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlendiğinden buralarda bulunmalarının yasaklanması kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

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Son dakika haberleri! Muş'ta koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar

Kaynak: DHA

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