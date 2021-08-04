Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü

Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ (56), hafif ticari araçla yol kenarında yürüyen eski muhtar Cevdet Aksu'ya (70) çarptı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ (56), hafif ticari araçla yol kenarında yürüyen eski muhtar Cevdet Aksu'ya (70) çarptı. Ağır yaralanan Aksu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bartın Kurucaşile yolu Bozköy Tepesi mevkiinde meydana geldi. Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ yönetimindeki 74 DA 730 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen komşu Karakaçak köyünün eski muhtarı Cevdet Aksu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen Aksu, kanlar içinde kaldı. Yanardağ'ın kontrolünü kaybettiği araç yol kenarında bulunan köy ürünlerinin satıldığı yere de çarptı. Hastaneye kaldırılan Cevdet Aksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Yanardağ ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü
Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Nihat Özdemir Meliha İsmailoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Muhtarın hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 23:40:54. #1.14#

title