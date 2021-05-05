Son dakika haberleri! Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını başladı

Son dakika haber... Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 11 arazöz, dozer, iki su tankeri ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan yürütülen mücadeleyle kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç