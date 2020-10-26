Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklarla konuşurken "olumlu bir dil" kullanın tavsiyesi

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanılması gerektiğini belirterek, çocuklara "Okulda maskeni çıkarma" değil "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanılması gerektiğini belirterek, çocuklara "Okulda maskeni çıkarma" değil "Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın." ifadesinin kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Twitter hesabından, koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çocukların okulda maske takması için yetişkinlerin nasıl bir dil kullanması gerektiğine ilişkin paylaşımda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil, 'Okulda maskeni çıkarma' değil, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.' 'Kimseye yaklaşma' değil, 'Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.' 'Çok dikkatli ol' değil (Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.)"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu