Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

05.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:28
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı, ikametlerde dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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