Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
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Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

30.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:20

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün tartıştığı komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün tartıştığı komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde dün tartıştığı komşusu Mert Doy'u (30) silahla öldürerek kaçan Burak C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Burak C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burhan Felek Caddesi'nde dün Burak C. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı komşusu Mert Doy'u silahla vurmuştu. Doy, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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