Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün tartıştığı komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün tartıştığı komşusunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde dün tartıştığı komşusu Mert Doy'u (30) silahla öldürerek kaçan Burak C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Burak C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burhan Felek Caddesi'nde dün Burak C. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı komşusu Mert Doy'u silahla vurmuştu. Doy, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci