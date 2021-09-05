Son dakika haberleri | Mardin'de cani adam eşini üzüm bağına götürüp öldürdü
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Son dakika haberleri | Mardin'de cani adam eşini üzüm bağına götürüp öldürdü

Son dakika haberleri | Mardin'de cani adam eşini üzüm bağına götürüp öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Mardin'de cani adam, üzüm bağına götürdüğü 61 yaşındaki eşini öldürdü.

Mardin'de cani adam, üzüm bağına götürdüğü 61 yaşındaki eşini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Savur ilçesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Abdulkadir P., 61 yaşındaki eşi Emine P.'yi üzüm bağına götürüp öldürdü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak otopsi işlemleri yapılan Emine P., toprağa verildi.

Eşini öldürdükten sonra kaçan Abdülkadir P.'nin yakalanması için ise jandarma tarafından özel bir ekip oluşturulduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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