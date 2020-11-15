Son dakika haberleri... Manisa'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri... Manisa'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

15.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:26
Son dakika haberleri... Manisa'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Sinirli Mahallesinde Orhan Akgün'e ait iki katlı evde iddiaya göre bacadan sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın sonrası büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Orhan Akgün ve ailesinin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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