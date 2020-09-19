Son dakika haberleri! Lübnan'da yasa dışı silahlara el konulması talebiyle gösteri düzenlendi
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Son dakika haberleri! Lübnan'da yasa dışı silahlara el konulması talebiyle gösteri düzenlendi

Son dakika haberleri: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan göstericiler, uluslararası kararlar uyarınca ordunun ülkedeki yasa dışı silahlara el koyması talebiyle protesto düzenledi.

Son dakika haberleri! Lübnan'da yasa dışı silahlara el konulması talebiyle gösteri düzenlendi
19.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:12

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan göstericiler, uluslararası kararlar uyarınca ordunun ülkedeki yasa dışı silahlara el koyması talebiyle protesto düzenledi.

Beyrut'ta Savunma Bakanlığı önünde toplanan protestocular, ordunun ülkede yasa dışı silahlara izin vermemesini istedi.

Göstericiler, "Devlet içinde devlete hayır", "Yasa dışı silahlara hayır" ve "Sınırların belirlenmesi ve kontrolüne evet" yazılı pankartlarla tepkilerini gösterdi.

Aktivistlerden Gris er-Reys, gösteride yaptığı konuşmada Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'a, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1559 sayılı kararının uygulanarak silahların toplatılması çağrısında bulundu.

Ordunun Lübnan'da istikrarın sembolü ve ülkeyi koruyan bir kale olduğunu belirten Reys, ülkedeki kara ve deniz sınırlarının tamamen kontrol edilerek, silahların sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

BMGK'nin 2004 yılında kabul ettiği 1559 sayılı karar, Lübnan'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesi ve ülkedeki milis güçlerin elindeki silahların alınmasını içeriyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Çağrı Koşak
Çağrı Koşak
AA Editörü
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