Son dakika haberleri: Lapseki'de yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
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Son dakika haberleri: Lapseki'de yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

02.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:54
Son dakika haberleri: Lapseki'de yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir eve isabet eden yıldırım yangına neden oldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir eve isabet eden yıldırım yangına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kocabaşlar köyünde Süleyman Can'a ait eve yıldırım isabet etti.

Büyük bir patlamaya neden olan olay sonrası evde yangın çıktı. Lapseki Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, Can ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçe merkezinde de yoğun yağış meydana geldiğini belirten Çelikkaya, "Evlerine yıldırım isabet eden vatandaşımız ile görüştük en yakın bir zamanda yeni bir ev planlıyoruz. Binanın bakım onarımı maalesef mümkün gözükmüyor. Devlet olarak ilk başta evi yanan vatandaşımıza gerekli yardımda bulunacağız. Kendisi nasıl bir ev istiyor hep birlikte yapacağız." dedi.

Ev sahibi Süleyman Can da yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Büyük bir patlama meydana geldiğini kaydeden Can, "Evde eşim Ümmühan Can ile birlikte yaşıyorum. Bahçede ağılın olduğu yerde mutfak var, mutfağa girdiğim sırada top patlar gibi bir patlama oldu. Dışarıya çıktığımda evin çatısında üç, dört metre yüksekliğinde alev gördüm. Ardından ikinci bir patlama oldu ve evin bütün camları patladı. Sonra yangın çıktı. 3 itfaiye aracının yardımıyla yangın söndürüldü. Yıldırım düşmeden kısa süre önce eşimle evde televizyon izliyorduk, kapattık. Ağıla gidecektim. Eşimle yan taraftaki mutfağa geçtiğimiz sırada yıldırım düştü. Mutfağa gitmiş olmasaydık biz evdeyken yıldırım düşecekti. Allah bizi korudu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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