Son dakika haberleri! Kuşadası'ndaki ev yangını korkuttu
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Son dakika haberleri! Kuşadası'ndaki ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kuşadası'ndaki ev yangını korkuttu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi üzerinde bulunan bir işyerinin üstündeki evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haberleri! Kuşadası'ndaki ev yangını korkuttu
Son dakika haberleri! Kuşadası'ndaki ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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