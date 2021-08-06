Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle toplantı sonrası konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirterek, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirterek, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." dedi.

Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, burada devletin ve halkın omuz omuza yangını söndürmek için çalıştığını söyledi.

"(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor." bilgisini veren Ersoy, soğutma çalışmalarını da tamamladıktan sonra bölgede yangınla ilgili faaliyetlerin bitirileceğini dile getirdi.

Önceliğin Marmaris'e doğal zenginliklerini, ormanlarını, yeşilini tekrar kazandırmak olduğuna dikkati çeken Ersoy, ilçenin en büyük değeri doğası ve yeşilinin, Ege'nin turkuazıyla tekrar buluşmasını sağlamayı istediklerini kaydetti.

Yaraların sarılmasının, kayıpların telafisinin hızlı şekilde sağlanacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz yeni bir Marmaris hikayesi yazmak. Marmaris, Türkiye'nin en eski, önemli turizm bölgelerinden birisi. Bazen turizmde 'eski', 'birinci', 'ilk' olmak avantaj gibi olmakla birlikte zaman içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri, değişimleri yapamadığınız, trendleri yakalayamadığınız zaman aleyhinize dönebiliyor. Marmaris'in yangın ve pandemi öncesinde oluşmaya başlayan bazı sorunları vardı. Bunların başında pazar çeşitliliği, pazardaki gelmesi gereken konumlama ve yeni trendlerle, konseptlerle geliştirilmesi gibi sorunları vardı. Bütün bu sorunları ele alacağımız bir dizi çalışma yapacağız. Şimdi el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz. "

Turizm hedefinde sapma yok

Ersoy, Marmaris'in yeni hikayesini sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, ticaret odaları ve yerel yönetimlerle oluşturacaklarını belirterek, "Önemli olan yaşanmışlıklardan ders çıkarmak ve bunların daha iyi bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. Bizi sevindiren, herkes çok gayretliydi. El birliğiyle yangına müdahale ettik. Devlet ve halk omuz omuza çalıştı. Köylüler omuz omuza çalıştı. Böylece ilk aşama olan yangını söndürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok. Temmuz sonu itibarıyla hem yabancı ziyaretçi hem de yurt dışı yerleşik Türk ziyaretçi toplamıyla 12-12,5 milyon arası ziyaretçi rakamını yakalamış olacağız. Önümüzde önemli bir temmuz, ağustos ve eylül ayları var. Başarılı şekilde atlatabilirsek, hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsak bu yıl için koyduğumuz turist ve gelir hedefini yakalarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin