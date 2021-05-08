Son dakika haberleri | Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu Antalya'da bir kişi konakladığı pansiyonun odasında ölü bulundu.

Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir kişi konakladığı pansiyonun odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 461 Sokak'taki bir pansiyonda meydan geldi. 20 gün önce pansiyona yerleşen 52 yaşındaki Emin Bayrakçı'dan, 2 gündür haber alamayan pansiyon görevlileri odayı kontrol etti. Bayrakçı'nın hareketsiz elinde televizyon kumandasıyla hareketsiz olduğunu gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bayrakçı'nın 3 gün önce öldüğü belirlendi. Olay yeri polislerinin yaptığı inceleme sonrası Bayrakcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri | Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri | Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri | Konakladığı pansiyon odasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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