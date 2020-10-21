Son dakika haberleri: KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Kalecide korona çıkarsa sadece defans karantinaya alınacak
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Son dakika haberleri: KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Kalecide korona çıkarsa sadece defans karantinaya alınacak

21.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:53
Son dakika haberleri: KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Kalecide korona çıkarsa sadece defans karantinaya alınacak

Son dakika haberi... KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür, bir futbol takımında kalecide koronavirüs çıkması durumunda sadece defans oyuncularının karantinaya alınacağını söylemesi gündem oldu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür, bir futbol takımında kalecide koronavirüs çıkması durumunda sadece defans oyuncularının karantinaya alınacağını söylemesi gündem oldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür, KKTC'den yayın yapan bir televizyonda spor programına katıldı. Çaygür, koronavirüsle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Eğer futbolda bir kaleci pozitif çıkarsa onun yakın temaslılarını alacağız. Onun yakın teması da defans oyuncusudur, yani sadece onları alacağız. Voleybolda da karşı takım temaslı sayılmayacak."KKTC'de spor müsabakaları koronavirüs nedeniyle henüz başlamadı.

Son dakika haberleri: KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Kalecide korona çıkarsa sadece defans karantinaya alınacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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