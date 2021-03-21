Son dakika haberleri! Kırgızistan'da köylüler Nevruz Bayramı'nı geleneksel oyunlarla kutladı
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Son dakika haberleri! Kırgızistan'da köylüler Nevruz Bayramı'nı geleneksel oyunlarla kutladı

21.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:01
Son dakika haberleri! Kırgızistan'da köylüler Nevruz Bayramı'nı geleneksel oyunlarla kutladı

Son dakika haber: Orta Asya'da "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Kırgızistan'ın genelinde etkinliklerle kutlandı.

Orta Asya'da "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Kırgızistan'ın genelinde etkinliklerle kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başkent Bişkek'te etkinlikler iptal edilirken, diğer şehirlerin ana meydanları ve hipodromlarında Nevruz Bayramı kutlamaları için geleneksel oyunlar ve at oyunları tertip edildi.

Issık Göl bölgesine bağlı Çolpon-Ata şehir hipodromunda, bir hafta süren at oyunlarının finali yapıldı ve kazanan takımlar belli oldu.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, halkın Nevruz Bayramı'nı kutlayarak "Bugün Kırgızistan halkı her zamankinden daha fazla yeni dönüşümler bekliyor. Bu bahar ülkemiz için özeldir. Çünkü halkın karşı karşıya olduğu çok önemli ve sorumlu bir olay var. Geçmiş başarıları pekiştirmek ve reformları uygulamak için Anayasa değişikliğini öngören referanduma giderek tercihini yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Köylüler, Nevruz Bayramı kutlamalarında doyasıya eğlendi

Başkent Bişkek'e 100 kilometre mesafede Tokmok şehri yakınlarındaki Taldı-Bulak ve Karaoy köylüleri, Nevruz Bayramı'nı geleneksel at üstünde güreş, at yarışı, kökbörü at oyunu, çocuk ve yetişkin koşusu, gözü bağlı değnekle şişe parçalama oyunu ve halat çekme yarışmasıyla kutladı.

Köylülerden Joldoşbek Moldokulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü 120 haneli köyde Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenledikleri geleneksel oyunları gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Moldokulov, Nevruz Bayramı'nın Müslümanların en büyük bayramlarından biri olduğunu belirterek, "Nevruz Bayramı baharın müjdecisidir. Doğanın çeşitli renklere kavuşmasıdır. Bu nedenle halkıma sağlık, iman, bereket, birlik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı dolayısıyla köy merkezinde düzenlenen etkinliklere her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Moldokulov, organizasyonda köylülerin eğlenmeleri için ödüllü at oyunları ve geleneksel oyunlara yer verdiklerini dile getirdi.

Nuradil Cusupov (16) da köyünde düzenlenecek at üstünde güreş, at yarışı ve kökbörü at oyunlarına kendi atıyla katılacağını ifade etti. Güçlü ve hızlı koşan bir ata sahip olduğunu söyleyen Cusupov, "Atımı oyunlara hazırladım. Sabah suyunu ve yemini verdim. Şimdi ata binmeden önce kantarmasını, yular ipini ve eyerini giydirdikten sonra köy merkezine gideceğim." diye konuştu.

Köy merkezinde toplanan köylülerin kimisi geleneksel oyunlara katılırken, kimisi at oyunlarını, kimisi dans etmeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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