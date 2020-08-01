Son dakika haberleri... Kazakistan'da son 24 saatte 1289 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri... Kazakistan'da son 24 saatte 1289 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Kazakistan'da son 24 saatte 1289 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberleri... Kazakistan'da son 24 saatte 1289 yeni koronavirüs vakası
01.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:26

Kazakistan'da son 24 saatte 1289 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 90 bin 367'ye ulaştı.

Kazakistan'da son 24 saatte 1289 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 90 bin 367'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 793 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 60 bin 825 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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