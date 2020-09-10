Son dakika haberleri | Kayseri'den Klasmana 3 hakem
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Son dakika haberleri | Kayseri'den Klasmana 3 hakem

Bir son dakika haberine göre Merkez Hakem Kurulu, Kayseri'den 3 hakemin klasman grubunda görev yapmasına karar verdi.

Son dakika haberleri | Kayseri'den Klasmana 3 hakem
10.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:33

Merkez Hakem Kurulu, Kayseri'den 3 hakemin klasman grubunda görev yapmasına karar verdi.

2020-2021 futbol sezonunda Kayseri'den klasman hakemleri kategorisinde 3 hakem düdük çalacak. Alim Kandemir, Necati Selçuk Şahin ve Ramazan Haymana yeni sezonda Merkez Hakem Kurulu'nun Klasman kategorisinde güvendiği hakemler arasında yer alıyor.

Kayseri hakem camiasının geleceği parlak isimleri arasında gösterilen Ramazan Haymana da, yeni sezonda Klasman Hakemi kategorisinde görev yapacak. 10 yıldır hakemlik yapan Ramazan Haymana, Bölgesel hakem olarak 50 müsabakada görev aldı. 6 yıl İl Hakemi, 4 yıl da Bölgesel Hakem olarak düdük çalan Ramazan Haymana, yeni sezonda profesyonel liglerde hakem olarak Kayseri'yi temsil edecek.

Hakem hocalarının da tam notunu alan 25 yaşındaki Ramazan Haymana, geleceğin hakemleri arasında gösteriliyor. - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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