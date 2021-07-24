Son dakika haberleri: Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine giden sarımsak işçilerini taşıyan Fatih Atlı'nın kullandığı 37 SD 201 plakalı minibüs, Çördük köyü yakınlarında yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada, işçilerden Sevim Kıyak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Fadime, Nazan ve Mediha Demir ile Gülay Açar, Hediye Yılmaz, Kezban Türkmen ve Kadriye Şimşek, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz