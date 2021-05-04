Son dakika haberleri... Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kağıthane'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Yüzüak Sokak'taki bir lokantada bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gruptakiler birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada vücuduna mermi isabet eden 3 kişiden Altan A. ve Şükrü M. ağır, Enes A. ise hafif yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:40:11. #1.15#

title