Son dakika haberi | KAĞITHANE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA
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Son dakika haberi | KAĞITHANE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de, restoran çalışanları ile dışarıdan gelen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kağıthane'de, restoran çalışanları ile dışarıdan gelen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada silahla ateş açılmasıyla 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Bahçem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan restorana gelen bir gurup ile restoran çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Kurşunlar isabet eden 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Altan A. Enes A. ve Şükrü M. ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Öte yandan silahlı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi | KAĞITHANE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi | KAĞITHANE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi | KAĞITHANE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi | KAĞITHANE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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