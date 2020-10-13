Son dakika haberleri | İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon.
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Son dakika haberleri | İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon.

13.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:46
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon.

Son dakika haberlerine göre İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat/Personel Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ile sağladığı koordinasyonla örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı bulunan, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyonda, 16'sı pilot (4'ü F16 pilotu) olmak üzere 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen askerlerin 7'sinin albay, 2'sinin yarbay, 9'unun binbaşı, 17'sinin yüzbaşı, 37'sinin üsteğmen, 4'ünün teğmen, 33'ünün astsubay, 1'inin uzman çavuş olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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