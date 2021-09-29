Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 16 Eylül'de Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenledi. Aramada, 52 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, 20 Eylül'de Eyüpsultan'da belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ise 123 bin 200 ecstasy hap, 4 kilo kokain, 500 gram hint keneviri, 3 hassas terazi, birer vakumlama ve para sayma makinesi ile 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.