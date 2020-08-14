Son dakika haberleri... İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
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Son dakika haberleri... İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

Son dakika haberine göre İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu -Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti -Yapılan aramalarda çok sayıda silah, değerli tesbihler, fildişi, gergedan boynuzu ve yılan derisi ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman G.

14.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:02

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

-Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti

-Yapılan aramalarda çok sayıda silah, değerli tesbihler, fildişi, gergedan boynuzu ve yılan derisi ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 2 yıl süren takip neticesinde farklı illerde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, değerli tesbihler, fildişi, gergedan boynuzu ve yılan derisi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede örgüt üyelerinin kendilerini iş insanı gibi tanıtarak gerçek iş insanları ve bazı ünlü isimler ile ticari ilişkiler içerisine girdikleri ve dolandırıcılık yöntemiyle haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Zanlıların mağdurları tehdit ederek şikayetçi olmalarını engelledikleri de tespit edildi. Aynı örgütün Antalya'da bir oteli basarak, işletmesini devralmaya çalıştıkları öğrenildi.

2 yıl süren takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul merkezli Antalya ve İzmir'de eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalandı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet suikast silahı, 2 adet tüfek, 730 adet değişik çap ve markalarda fişek, 1 adet balistik yelek, 1 adet dürbün, 1 adet susturucu, 1 adet lazer nişangahı, 198 adet fildişi ve damla olarak tabir edilen tesbihler, 2 adet fildişi, 2 adet gergedan boynuzu, 1 adet piton yılanı derisi, 61 adet fildişi olduğu değerlendirilen parçalar, 14 adet 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) kapsamında olduğu değerlendirilen değerli objeler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken3 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Son dakika haberleri... İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

Kaynak: İHA

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