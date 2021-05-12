Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BATI İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

BATI İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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