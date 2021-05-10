Son dakika haberleri | İslahiye'de orman yangını

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınında, 2 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'ye 15 kilometre uzaklıktaki Yağızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alda öğle saatlerinde saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdehale aracı, 1 iş makinesi ve 12 personel sevk edildi. Alevlere müdahale etmekte zor anlar yaşayan ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK