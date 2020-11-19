Son dakika haberleri | İş yerinde yangın
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Son dakika haberleri | İş yerinde yangın

19.11.2020 07:44 | Son Güncelleme: 19.11.2020 07:49

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binada yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri | İş yerinde yangın
Son dakika haberleri | İş yerinde yangın
Son dakika haberleri | İş yerinde yangın
Son dakika haberleri | İş yerinde yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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