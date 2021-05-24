Son dakika haberleri... İngiliz polisi, İsrail'in SİHA fabrikasında eylem yapanlara yiyecek ulaştırılmasını engelliyor
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Son dakika haberleri... İngiliz polisi, İsrail'in SİHA fabrikasında eylem yapanlara yiyecek ulaştırılmasını engelliyor

Son dakika haberleri... İngiliz polisi, İsrail'in SİHA fabrikasında eylem yapanlara yiyecek ulaştırılmasını engelliyor
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de, Filistin'e destek verenlerin eylem yaptığı İsrail savunma şirketine ait SİHA fabrikasında 6 gündür üretim yapılamazken, polis eylemcilere su ve gıda ulaştırmaya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de, Filistin'e destek verenlerin eylem yaptığı İsrail savunma şirketine ait SİHA fabrikasında 6 gündür üretim yapılamazken, polis eylemcilere su ve gıda ulaştırmaya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere merkezli Palestine Action adlı eylem grubu üyelerinin, 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylem sürüyor.

Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayımlandı.

Binanın çatısına çıkan 4 kişiden 2'si halen eylemlerine devam ediyor. Palestine Action'dan yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin fabrikaya girdiği ve SİHA'ları gördüğü belirtildi.

Bu SİHA'ların Gazze'de çocukların hedef alınması ve öldürülmesiyle bağlantısı olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'nin, İsrail'in silahlarını denediği bir yer olduğu dile getirildi.

Eylemciler susuz ve yiyeceksiz kaldı

Bu arada eylemcilerin su ve yiyeceklerinin de bittiği belirtildi. Polisin eylemcilere su ve yiyecek ulaştırılmasını engellediği kaydedilerek, "Ancak aktivistler vazgeçmeyecek, çatıda kalmaya devam edecekler. Bu nedenle herkesi, polise karşı gelerek onlara su ve yiyecek ulaştırmaya çağırıyoruz." denildi.

Bu çağrının ardından üretim tesisine giderek eylemcilere su ve yiyecek vermeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kişi, gözaltına alınmadan önce Palestine Action'ın Twitter hesabından yayınlanan videosunda, "Protestocular, su ve yiyecek istedi. Ancak polis sadece aşağı inmeleri durumunda bunların verileceğini söyledi. Bu insanlık dışı. Polisin, bu kişilerin sağlığı konusunda sorumluluğu var." dedi.

Aktivistler, tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini ve işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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