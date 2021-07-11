Hakkari'deki çocuk şenliği misket oyun havasıyla sona erdi
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Hakkari'deki çocuk şenliği misket oyun havasıyla sona erdi

Hakkari'deki çocuk şenliği misket oyun havasıyla sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ve proje ortağı olan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile kentte ilk defa düzenlenen "1. Geleneksel Çocuk Şenliği" misket oyun havası ile sona erdi.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ve proje ortağı olan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile kentte ilk defa düzenlenen "1. Geleneksel Çocuk Şenliği" misket oyun havası ile sona erdi.

2 bin 700 rakımlı Mergabütan kayak merkezinde uçurtma şenliği ile başlayan şenlik Merzan Futbol sahasında devam etmişti.

Çuval yarışı, yüz boyama, Şişme oyun grupları, çocuk dergisi dağıtımı, animasyon, maskot, sportif faaliyetler gibi etkinliklerin yapıldığı şenlik, gece geç saatlere kadar devam etti.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları yüz boyaması etkinliğinin ardından çocuklarla birlikte misket oyun havası oynadılar.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri görevlisi Yasemin Önal, Mizgin Mollamehmetoğlu, şenliğin 3 gün devam ettiğini ve festival havasında geçtiğini söylediler.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari'deki çocuk şenliği misket oyun havasıyla sona erdi
Hakkari'deki çocuk şenliği misket oyun havasıyla sona erdi
Hakkari'deki çocuk şenliği misket oyun havasıyla sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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