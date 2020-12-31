Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
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Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı

31.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:23
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı

Son dakika haberi... ÇORUM'da bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan Çetin Ruhi Karaçam (70) ile kızı Sevda Karaçam (35) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇORUM'da bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan Çetin Ruhi Karaçam (70) ile kızı Sevda Karaçam (35) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan baba-kız, tedaviye alındı. 

Kunduzhan Mahallesi Çiriş 3'üncü Sokak'ta bulunan Çetin Ruhi Karaçam'a ait gecekonduda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan Çetin Ruhi Karaçam ile kızı Sevda Karaçam'ı kurtardı. Yaralanan baba ve kızı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sevda Karaçam'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.Olay yerine gelip incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Bir baba ile kızının içeride olduğunun öğrenilmesi üzerine ekiplerimiz içeri girerek, baba ve kızını evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangının çıkış nedenini araştırıyoruz" dedi.


Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı
Son dakika haberleri: Gecekonduda çıkan yangında baba- kız yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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