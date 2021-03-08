Son dakika haberleri! Erzurum'da üzerinde sahte para bulunduran yolcu gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Erzurum'da üzerinde sahte para bulunduran yolcu gözaltına alındı

08.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:02
Son dakika haberleri! Erzurum'da üzerinde sahte para bulunduran yolcu gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Erzurum'da, bir kişi sahte para bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Erzurum'da, bir kişi sahte para bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ile ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan yolu üzerinde seyir halindeki bir otobüste arama yaptı.

Arama sonucunda A.Ö isimli bir yolcu üzerinde her biri 100 dolar olmak üzere toplam 2 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan A.Ö'nün adli makamlara sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Erzurum'da üzerinde sahte para bulunduran yolcu gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:05:44. #1.15#
title