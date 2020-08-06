Son dakika haberleri! Erzurum'da 35 yıldır çaylar "Orhan baba"dan
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Son dakika haberleri! Erzurum'da 35 yıldır çaylar "Orhan baba"dan

Son dakika kültür sanat haberi... Erzurumlu 55 yaşındaki Hikmet Gündüz, hayranı olduğu Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın 80'li yıllardaki tarzıyla giyinerek müşterilerine çay servisi yapıyor.

Son dakika haberleri! Erzurum'da 35 yıldır çaylar
06.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:26

Erzurumlu 55 yaşındaki Hikmet Gündüz, hayranı olduğu Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın 80'li yıllardaki tarzıyla giyinerek müşterilerine çay servisi yapıyor.

Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Gündüz, 35 yıldır saç şekli ve giyim tarzıyla kendini hayranı olduğu Orhan Gencebay ile özdeşleştirdi.

Erzurum şehir merkezinde bir çay ocağında çalışan ve 7'den 70'e herkesin "Orhan baba" diye hitap ettiği Gündüz, Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay gibi tıraş ettirdiği saç ve bıyıklarına her gün özenle bakım yapıyor, giysilerini de tarzına uygun şekilde özel olarak terzide diktiriyor.

Çaylarını Orhan Gencebay şarkıları eşliğinde demliyor

Yıllardır farklı çay ocaklarında çalışan ve giyim tarzını hiç değiştirmeyen Gündüz, cep telefonundan açtığı sanatçı Gencebay'ın şarkıları eşliğinde çayını demleyerek müşterilerine servis ediyor.

Hikmet Gündüz, AA muhabirine, çocukluk döneminden sonra Yeşilçam'a hayranlık duymaya başladığını söyledi.

O dönem Orhan Gencebay'ı çok sevdiğini ve ona özenmeye başladığını ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:

"80'li yıllardan bu yana Orhan Gencebay'ın giyim tarzına, saçına ve bıyıklarına özendim. Çocukluğumda hep 'Keşke ben de onun gibi giyinsem' diyordum ve bu hevesim öyle başladı. İsmim Hikmet, fakat çay ocağında yıllardır herkes bana 'Orhan baba' der. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Giyim tarzım ve saç ile bıyık şeklimden dolayı çok benzetiyorlar. Orhan ağabeyi görmeyi çok arzu ediyorum. 90'lı yıllarda Bursa'daydım oraya gelmişti ama ulaşamamıştım kendisine."

Eşi ve çocukları da bu tarzını çok beğeniyor

Gündüz, evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirterek, ailesinin de yıllardan süre gelen bu giyim tarzına alıştığını dile getirdi.

Eşinin bu tarzını beğendiğini anlatan Gündüz, "Bazen 'Tarzımı değiştireceğim' diyorum eşim 'Sakın değiştirme, aynı şekilde giyinmeye devam et' diyor. Caddeye çıkıyorum herkes 'Orhan baba' diye bağırıyor. Hastaneye gidiyorum 'Orhan ağabey hoş geldiniz' diyorlar, artık ismimi unutmaya başladım." diye konuştu.

Eski Yeşilçam yıldızlarının giydiği kıyafetlerin bu zamanda bulunmadığına işaret eden Gündüz, aldığı elbiseleri terzi arkadaşında özel diktirdiğini anlattı.

Kuaför arkadaşının da yıllardır saç kesimini özel olarak büyük özenle yaptığını aktaran Gündüz, "Sabah kalkarım, tıraşımı olurum, bakımımı yaparım. Yaklaşık 35 yıldır bu tarzda geziyorum." ifadelerini kullandı.

Gencebay şarkılarının neredeyse tamamını ezbere bildiğini belirten Gündüz, en çok "Hatasız kul olmaz" şarkısını sevdiğini de sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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