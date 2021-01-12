Son dakika haberleri... Erdoğan: "Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?"
12.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:51
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?
Erdoğan: "Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap