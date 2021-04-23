Son dakika haberleri | Düzce Belediyesinin bandosu, çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı
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Son dakika haberleri | Düzce Belediyesinin bandosu, çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı

Son dakika haberleri | Düzce Belediyesinin bandosu, çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Düzce Belediyesinin bandosu, şehrin çeşitli yerlerinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanına ortak oldu.

Düzce Belediyesinin bandosu, şehrin çeşitli yerlerinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanına ortak oldu.

Belediye bandosu, kutlamalar kapsamında şehrin çeşitli noktalarında çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar, site bahçelerine inerek çalınan şarkılara eşlik etti.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da evlerin balkonlarından Türk bayraklarını sallayarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Çocuklardan Mine Su, belediyenin sürprizine sevindiğini, 23 Nisan geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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