Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"

30.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:55
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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