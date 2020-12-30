Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"
30.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:55
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin