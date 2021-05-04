Son dakika haberleri! DEVA Parti'li Yeneroğlu, Emniyetin "görüntü ve ses kaygı genelgesinin" iptali için Danıştaya dava açacak

Son dakika haber... DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğünün, toplumsal olaylarda kolluğa ses ve görüntü alınmasını engelleme yetkisi veren genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştaya dava açacaklarını bildirdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğünün, toplumsal olaylarda kolluğa ses ve görüntü alınmasını engelleme yetkisi veren genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştaya dava açacaklarını bildirdi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğünün söz konusu genelgesi için davayı bugün açacaklarını kaydetti.

Bu genelge ile polise kanunda hiçbir dayanağı bulunmayan bir yetki verilmek istendiğini savunan Yeneroğlu, bu talimatın, Anayasa gereğince kanunsuz bir emir olduğunu iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ileri süren Yeneroğlu, "Genelge, özel hayatın gizliliği ile kişisel verilerin korunması hakkına dair bütünüyle çarpıtma niteliğinde değerlendirmeler içermektedir. Polisin mesleğini icra faaliyeti, özel hayat niteliğinde olamaz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz