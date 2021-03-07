Son dakika haberleri | Denizli'de tartıştığı eski karısını öldüren zanlı Kütahya'da yakalandı

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Denizli'nin Çal ilçesinde tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, Kütahya'nın Gediz ilçesinde gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Sazak Mahallesi'ndeki evinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Fatma Kovan'ı (25) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan O.A'nın (27) kullandığı araç, Uşak'ta polis ve jandarmanın "dur" ikazına uymayarak kaçtı.

Zanlının Gediz istikametine geldiği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.A'nın kullandığı aracı Yenikent beldesi yakınlarında durdurdu.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araçta yapılan aramada, O.A'nın cinayette kullandığı pompalı tüfek, bu silaha ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Zanlının işlemlerinin ardından, Denizli'ye gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı