Son dakika haberleri | Denizde kaybolan çocuğu polisler buldu
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Son dakika haberleri | Denizde kaybolan çocuğu polisler buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Denizde kaybolan çocuğu polisler buldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde iddiaya göre gezmek için çocuğu birlikte sahile gelen anne anlık dalgınlığı sonucu 3 yaşındaki kızı ortadan kayboldu. Anne, kızını göremeyince bir anda panikledi. Etrafındaki kişilerden de yardım isteyen anne sahilde çocuğunu aramaya başladı. Devriye görevini yapan Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu bulan vatandaşlardan alarak annesini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri çocuğu annesine teslim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:41:13. #1.14#
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