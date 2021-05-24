Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda onuruna yemek verdi
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda onuruna yemek verdi

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda onuruna yemek verdi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda onuruna yemek verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı resmi yemekte, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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