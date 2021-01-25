ERDOĞAN'DAN TEDAVİ GÖREN KANAAT ÖNDERİ İLE ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN BABASINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
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ERDOĞAN'DAN TEDAVİ GÖREN KANAAT ÖNDERİ İLE ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN BABASINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

25.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:21
ERDOĞAN'DAN TEDAVİ GÖREN KANAAT ÖNDERİ İLE ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN BABASINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (5) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki programı kapsamında İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılış törenine katılmasının ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (5)

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki programı kapsamında İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılış törenine katılmasının ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN TEDAVİ GÖREN KANAAT ÖNDERİ İLE ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN BABASINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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