Son dakika haberleri! Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

10.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:40
Son dakika haberleri! Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika habere göre Çorum'un Osmancık ve Laçin ilçelerine bağlı iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ve Laçin ilçelerine bağlı iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyü ile köye bağlı Pelitpınarı Mahallesi ve Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyüne 10 gün boyunca giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca, bu yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Karara göre, karantina bugün saat 18.00'den itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:45:54. #1.16#
title