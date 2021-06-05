Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
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Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Çin'in Anqing kentindeki gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Çin'in Anqing kentindeki gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Anqing kentinde bir adam, yoldan geçenlere bıçakla saldırdığı bildirildi. Yerel saatle 16.29 sıralarında ihbar aldıklarını belirten polis, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kanlar içinde kalan yaralıların yerde yattığı anlar kameraya yansıdı.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başladığı aktarıldı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. - ANHUI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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