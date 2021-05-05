Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çimsa24,4822,608,32Bagfaş26,1424,805,40Bursa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 24,48 22,60 8,32 Bagfaş 26,14 24,80 5,40 Bursa Çimento 3,83 3,65 4,93 Ford Otosan 177,00 168,90 4,80 Migros Ticaret 37,54 36,30 3,42 Coca Cola İçecek 83,40 80,95 3,03 Kordsa Teknik Tekstil 23,62 22,96 2,87 Good-Year 7,93 7,72 2,72 Kervan Gıda 17,11 16,66 2,70 Anadolu Efes 24,54 23,96 2,42 Verusa Holding 56,60 55,30 2,35 Aksa 16,92 16,57 2,11 Koza Altın 117,40 115,00 2,09 Netaş Telekomünikasyon 25,12 24,64 1,95 Net Holding 5,88 5,77 1,91 Enerjisa Enerji 10,75 10,55 1,90 Şekerbank 1,14 1,12 1,79 Vestel 30,02 29,50 1,76 Sabancı Holding 8,35 8,21 1,71 Çemaş Döküm 1,22 1,20 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu