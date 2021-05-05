Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çimsa24,4822,608,32Bagfaş26,1424,805,40Bursa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çimsa24,4822,608,32
Bagfaş26,1424,805,40
Bursa Çimento3,833,654,93
Ford Otosan177,00168,904,80
Migros Ticaret37,5436,303,42
Coca Cola İçecek83,4080,953,03
Kordsa Teknik Tekstil23,6222,962,87
Good-Year7,937,722,72
Kervan Gıda17,1116,662,70
Anadolu Efes24,5423,962,42
Verusa Holding56,6055,302,35
Aksa16,9216,572,11
Koza Altın117,40115,002,09
Netaş Telekomünikasyon25,1224,641,95
Net Holding5,885,771,91
Enerjisa Enerji10,7510,551,90
Şekerbank1,141,121,79
Vestel30,0229,501,76
Sabancı Holding8,358,211,71
Çemaş Döküm1,221,201,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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