Son dakika haberleri... Bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da, 2 gün önce çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, 2 gün önce çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 11 Nisan'da çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi arasındaki Cihat Özdağ (63) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayda bıçakla yaralanan maktulün kardeşi Cahit Özdağ'ın (54) tedavisi sürerken, başından sopayla yaralanan şüpheli Orhan S. (58) ise taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Polis, olayın yaşandığı sırada evde bulunduğunu belirlediği Ahmet B'yi (62) de sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Şüpheliler Orhan S. ile arkadaşı Ahmet B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir evde, 11 Nisan'da çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada ev sahibi Orhan S. sopayla, Cihat Özdağ ve kardeşi Cahit Özdağ ise bıçakla yaralanmıştı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Son dakika haberleri... Bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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