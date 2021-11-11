Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli, "Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni"nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "80 ülkeden bakan, büyükelçiler ve 10 uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla birlikte, 84 milyon vatandaşımızla, 'geleceğe nefes, dünyaya nefes, gök kubbede hoş bir ses' olacağız." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

Pakdemirli, buradaki konuşmasında, fidanları toprakla buluştururken, onları koruyacak ve kucaklayacak tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini belirterek, Orman Yangınları Çalıştayı'ndaki 135 karar ve 217 eylem çerçevesinde, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı oluşturulduğunu söyledi.

Pakdemirli, Çalıştay'la son yangınlarda zarar gören ormanların en kısa sürede eski haline getirilmesi için yapılacak faaliyetlerin de net olarak belirlendiğini ve ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını anlattı.

"Yangına ilk müdahale süresi 10 dakikanın altına inecek"

Ağaçlandırma ve yangınlarla mücadele çalışmalarında, hem karada hem de havada son teknoloji ürünleri kullandıklarına işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Avrupa ülkeleri arasında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında ilk kez insansız hava araçlarını kullanmaya başlayan ülke olduk. 2021'de 9 İHA, 10 drone ve 1 insansız helikopterle yangına hassas tüm bölgeleri 24 saat gözetledik. Tüm bu çalışmalar sayesinde 19 yıl önce ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya düşürdük. İnşallah 2023'te bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."

"Son 3 yılda orman köylülerine yılda 8 milyar liradan fazla ilave gelir sağlandı"

Pakdemirli, son 19 yılda, 5,6 milyon hektar alanda, 5,5 milyar fidanın toprakla buluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında, Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Söz konusu dönemde fidan üretimini, 3 kat artışla, 350 milyona çıkardıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ormanlarımızın ekonomik zenginliğinden en üst seviyede faydalanmak amacıyla, son 3 yılda Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) hibe desteği ve 5 bin köye 5 bin Gelir Getirici Orman Projemizle, orman köylülerimize yılda 8 milyar liradan fazla ilave gelir sağladık. 2018'e kadar yılda ortalama, 2 milyar dolar cari açık veren orman ürünleri dış ticaretini, 2020'de 4,4 milyar dolar ihracat yapan ve 492 milyon dolar cari fazla veren seviyeye ulaştırdık. Bu yıl sonunda ise dış ticaret fazlasını 1 milyar doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz."

"Geleceğe Nefes" kampanyasında 3 yıl

11 Kasım'ın 2019 yılında "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini anımsatan Pakdemirli, aynı gün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal sorumluluk kampanyası olan "Geleceğe Nefes"i 81 ilde tüm vatandaşlarla başlattıklarını kaydetti.

Pakdemirli, 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu kırarak, anlamlı bir Guinness Rekoru'na da imza attıklarını ifade ederek, geçen yıl büyük bir ağaçlandırma seferberliğine daha imza atıp 81 il ve 28 ülkede fidanların toprakla buluşmasına vesile olduklarını bildirdi.

Yine aynı gün, Ankara'da, 22 bin metre karelik alandaki Türkiye haritası üzerinde dünyanın en büyük ağaç mozaik resmini 450 bin fidanla oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdikleri vurgulayan Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdiye kadar diktiğimiz fidanlar vatan toprağına sımsıkı tutundu. 80 ülkeden katılım sağlayan bakan, büyükelçiler ve 10 uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla birlikte, 84 milyon vatandaşımızla, 'geleceğe nefes, dünyaya nefes, gök kubbede hoş bir ses' olacağız. Yanan orman alanlarımızdan başlayarak, her vatandaşımız için 3 fidan olmak üzere, toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturacağız."

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